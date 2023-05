Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine laue Sommernacht und gute Livemusik unter freiem Himmel: Was will man als Rockfan mehr? Am Freitagabend gab es im Kulturgarten der Kammgarn im Rahmen der Reihe „No Music in K-Town“ sogar einen konzertanten Doppelschlag mit gleich zwei fähigen jungen Kaiserslauterer Bands.

Den Einstieg übernahm das Quintett Rat Salad mit solidem Heavy Rock inklusive leichten Grunge-Avancen. Der Bandname (nach einem alten Black Sabbath-Titel) ist nicht zufällig gewählt, lässt