Alles, was heute in Stadt und Landkreis Kaiserslautern wichtig war.

Im Frühjahr bestimmte Trübsal den Blick aufs Pfaff-Gelände. Da sah es nach Stillstand aus, Geld für die weitere Entwicklung fehlte. In der Zwischenzeit hat Rainer Grüner, Vorstand der Stadtentwässerung, bei der Pfaff-Entwicklungsgesellschaft (PEG) die Zügel in die Hand genommen – und seitdem läuft es. Auf dem Pfaff-Gelände geht es voran. Der Optimismus ist zurückgekehrt.

Es war eine Institution im Unionsviertel von Kaiserslautern. Nach 21 Jahren wird „Die Bohne – Café & Accessoires“ am 30. Dezember schließen. Möglich, dass ein Nachfolger in Sicht ist, doch wahrscheinlich nicht am Standort in der Pirmasenser Straße 4.

Sie ist bekannt weit über Kaiserslautern hinaus: Die Steinstraße in der Altstadt. Viele vor allem junge Leute auch aus dem Umland kommen hierher, um auszugehen. Die ungezählten Kneipen, Bars und Gaststätten sind gut besucht. Doch wird auf dem historischen Boden nicht nur gefeiert, sondern auch gewohnt, gehandelt, gelebt.

Was Bürger ärgert: Jürgen Klug aus Enkenbach-Alsenborn würde gerne seinen Müll korrekt trennen und entsorgen. Doch ihm fehlen die Gelben Säcke, obwohl er bei der zuständigen Firma, der Containerdienst B&S GmbH in Bad Kreuznach, schon mehrfach eine Nachbestellung geordert hat.

An den Futterhäuschen im Garten ist richtig was los. Des Öfteren sind dort auch Stare in ihrem weiß gesprenkelten, winterlichen Federkleid zu sehen. Eigentlich überwintern diese sogenannten Teilzieher eher in den wärmeren Regionen des mediterranen und atlantischen Westeuropas sowie in Nordwestafrika.

Statt „weißer Pracht“ oder Glatteis stattet uns in diesem Jahr an den Weihnachts-Feiertagen eher der Vorfrühling einen Besuch ab. Bevor es soweit ist, überqueren uns allerdings noch zahlreiche Regenwolken. Ein Kaltlufteinbruch zum Jahreswechsel ist jedoch durchaus möglich.