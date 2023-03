Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schnee und niedrige Temperaturen lassen die Herzen der Vogelfreunde höher schlagen: An den Futterhäuschen im Garten ist richtig was los. Des Öfteren sind dort auch Stare in ihrem weiß gesprenkelten, winterlichen Federkleid zu sehen. Eigentlich überwintern diese sogenannten Teilzieher eher in den wärmeren Regionen des mediterranen und atlantischen Westeuropas sowie in Nordwestafrika.

Der Rodenbacher Alfred Klein ist verwundert, dass sich trotz des anhaltenden Frostes derzeit sehr viele Stare in der Westpfalz aufhalten. Das Mitglied des Naturschutzbundes (Nabu) vermutet,