Warum heißt es in dem Lied: „Oh Tannenbaum“ – Blätter statt Nadeln? Sabine Günther, Gärtnereimeisterin aus Landstuhl, beantwortet die Frage.

„Oh Tannenbaum“, ist eines der bekanntesten deutschen Weihnachtslieder und der Text reicht bis ins 18. Jahrhundert zurück. In dieser Zeit war die Bezeichnung „Nadeln“ noch nicht sehr gebräuchlich. Beim Grün des Tannenbaums sprach man deshalb von Blättern. Das ist auch nicht grundsätzlich falsch. Wie auch Blätter haben die Nadeln die Grundfunktion, den Baum mit dem nötigen Sonnenlicht zu versorgen. Außerdem läuft in ihnen der unumgängliche Prozess der Assimilation – auch Photosynthese genannt – ab. Das Prinzip ist also bei beiden dasselbe.

Dennoch unterscheiden sich die Nadeln im Endprodukt dieses chemischen Prozesses: Laubbäume haben aufgrund der größeren Oberfläche ihrer Blätter nämlich eine gesteigerte Sauerstoffproduktion. Nadelbäume können im Gegensatz zu den meisten Laubbäumen nur circa die Hälfte der Menge an Kohlenstoffdioxid binden. Natürlich gibt es weitere botanische Unterschiede zwischen Blättern und Nadeln. Trotz allem ist die Bezeichnung im Lied prinzipiell zutreffend, denn auch Nadeln sind irgendwo Blätter, nur eben in veränderter Form.