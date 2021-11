Am Dienstag haben Betrüger in der Westpfalz am Telefon versucht, an das Geld ihrer Opfer zu gelangen – und hatten Erfolg: Eine 82-Jährige aus dem Landkreis Kaiserslautern hat einem Unbekannten 30.000 Euro übergeben.

In den vergangenen Tagen haben sich zahlreiche Senioren an die Polizei gewandt, nachdem sie dubiose Anrufe von angeblichen Polizisten oder ihren vermeintlichen Enkelkindern erhalten hatten und stets nach Geld gefragt wurden. Während der Großteil die Betrugsversuche durchschaute, bemerkte eine Seniorin aus dem Landkreis den Betrug zu spät.

Laut Polizei meldete sich am Dienstagnachmittag ein Mann bei einer 82-Jährigen aus dem Landkreis und gab sich als Polizist aus. Er erzählte dem Opfer eine Geschichte von einem schweren Unfall und der notwendigen Kaution. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Täter, die Frau vom Wahrheitsgehalt seiner Story zu überzeugen. Sie vereinbarten die Übergabe von 30.000 Euro im Stadtgebiet von Kaiserslautern. Die Geschädigte beschaffte die geforderte Summe und übergab sie am späten Nachmittag an einen Unbekannten.

Die Polizei appelliert: „Lassen Sie sich nicht auf dubiose Anrufe ein! Legen Sie sofort auf! Übergeben Sie niemals Bargeld oder andere Wertsachen an fremde Personen. Informieren Sie in jedem Fall die Polizei.“