Nachdem am Dienstag zwei Leichen in einem Gehöft bei Weilerbach gefunden worden sind, sucht die Polizei weiterhin mit zivilen und uniformierten Kräften nach dem Tatverdächtigen Daniel Mentel. Die Polizei hat jetzt eine Anlaufstelle für die Bevölkerung auf dem Dorfplatz eröffnet.

„Es geht darum die Bevölkerung zu beruhigen“, heißt es von der Pressestelle der Polizei. Drei Beamte vom Beratungsszentrum sind vor Ort, neben der Bushaltestelle. Sie beantworten Fragen, stehen für Hinweise zur Verfügung.

Von dem Tatverdächtigen gibt es weiterhin keine Spur, teilt die Polizei mit. Die Einsatzkräfte sind in der Verbandsgemeinde Weilerbach unterwegs. Schon früh am Morgen wurde auch wieder per Hubschrauber nach dem 38-Jährigen gesucht, der im Verdacht steht, seine 60-jährige Mutter und ihren 65-jährigen Lebensgefährten getötet zu haben. Ob er zu Fuß auf der Flucht ist, konnte die Polizei auf Anfrage nicht sagen. Seit Dienstagabend sucht sie per Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann, der ebenfalls in diesem Gehöft gemeldet war. Gegen Mentel wird zudem wegen schwerer Brandstiftung in zwei Fällen ermittelt. „Es gibt eine Beziehung, bestimmte Dinge, die darauf hindeuten“, meint Polizeisprecher Michael Hummel über den Zusammenhang zu den Feuern in Erzenhausen und Mackenbach. Aus ermittlungstaktischen Gründen könne er keine weitere Infos geben. Spekulationen, dass es geschäftliche Beziehungen zu den von den Bränden Betroffenen gegeben haben soll, wollte Hummel weder bestätigen noch dementieren. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich aber bei allen Taten um Beziehungstaten. Die Polizei hat derzeit keine Anhaltspunkte für eine besondere Gefährdung der Bevölkerung. Allerdings ist anzunehmen, dass sich Mentel in einer psychischen Ausnahmesituation befindet.