Reportage: Seit Mitte März herrschte Zwangspause an den Kaiserslauterer Schulen. Seit der vergangenen Woche wird der Betrieb in den Bildungsanstalten behutsam wieder angefahren. Die RHEINPFALZ war am Montag am Albert-Schweizer-Gymnasium (ASG) mit dabei, als der Unterricht für die älteren Jahrgänge wieder los ging.

Von Enkenbach kam er mit dem Zug nach Kaiserslautern. Jetzt sitzt Felix Bauer auf den Stufen des Eingangs zum Albert-Schweitzer-Gymnasium. Die graue Maske, die er trägt, hat seine Mutter genäht.