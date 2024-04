Der Benefizball von acht Service-Clubs aus der Region in der Fruchtmarkthalle feierte in diesem Jahr Premiere. Unter der Regie des Rotary-Clubs Kaiserslautern-Kurpfalz wurde nicht nur getanzt, sondern auch fleißig gespendet.

Bei der Veranstaltung kamen 17.000 Euro für den guten Zweck zusammen. Am vergangenen Dienstag wurden die Spenden an verschiedene soziale Projekte übergeben. Die Empfänger waren die Lina-Pfaff-Realschule plus, der Verein Lichtblick 2000 sowie die Frauenhäuser in Kaiserslautern und dem Donnersbergkreis.

Dieter Rombach vom Rotary-Club Kaiserslautern-Kurpfalz betonte bei seiner Begrüßung, dass er sehr zufrieden mit der Resonanz auf den Benefizball und auf die Höhe der Spendensumme sei. Er dankte allen Beteiligten der acht Service-Clubs, die sich eingebracht hatten, um das Projekt zusammen zu verwirklichen. Dazu gehörten die vier Rotary-Clubs Kaiserslautern, Kaiserslautern-Kurpfalz, Kaiserslautern-Sickingerland und Rockenhausen. Außerdem waren die beiden Lions-Clubs Kaiserslautern und Kaiserslautern Lutra sowie die Jugendorganisation Rotaract und der Inner Wheel Club Kaiserslautern dabei.

Termin für nächstes Jahr steht schon

Rombach kündigte an, dass der Ball zukünftig jedes Jahr stattfinden soll. Ein Termin ist bereits in Aussicht: Der nächste Benefizball wird im kommenden Jahr voraussichtlich am 4. April unter der Regie von Lions Lutra und dem designierten Präsidenten Helge Zurbrüggen stattfinden.

Im Gespräch mit Sozialdezernentin Anja Pfeifer sei besprochen worden, wo der Spendenbedarf am größten sei. Die Verteilung der Summe richtete sich nach dem finanziellen Förderbedarf der Projekte. „Die Unterstützung ist ein Gewinn für die Stadt und die Region. Ich drücke die Daumen, dass der Benefizball im nächsten Jahr genauso erfolgreich ist“, sagte Pfeifer. Dass die Spendensumme so hoch ausfiel, sei auch den Künstlern des Benefizballs zu verdanken, ergänzte Kulturreferent Christoph Dammann. Diese hätten auf einen Großteil ihres Honorars verzichtet.

Ferienfreizeit für 30 bedürftige Kinder

Mit 6000 Euro soll beim Verein Lichtblick 2000 eine Ferienfreizeit für bedürftige Kinder auf die Beine gestellt werden. 30 Kinder, darunter auch zehn Schüler der Fritz-Walter-Schule, dürfen für ein Wochenende an die Weinstraße fahren. Dort können sie Workshops zu Themen wie Lego-Bauen besuchen sowie Therapie-Pferden und -Hunden begegnen. Der CVJM sowie Vertreter der Service-Clubs werden das Projekt vor Ort unterstützen. Die Vereinsvorsitzende Florence Asmus wünscht sich, dass das Format weitergeführt wird.

Bei der Frauenzuflucht Kaiserslautern stand eine Kinderküche auf der Wunschliste. Einrichtungsleiterin Anna Raab erklärte, wie wichtig es für die Kinder sei, ihrer Fantasie beim Spielen freien Lauf zu lassen. Die Kinderküche werde eigens ins Spielzimmer eingebaut und solle Kindern einen Ort bieten, an dem sie sich wohlfühlen.

Unterstützung beim Neustart im Frauenhaus

Das Frauenhaus im Donnersbergkreis „Frauen helfen Frauen“ erhielt 3000 Euro für eine zweitägige Sommerfreizeit mit einem Aufenthalt im Europapark. Kindern, die aus Not ihr Zuhause verlassen mussten, solle damit der Neustart im Frauenhaus erleichtert werden. Außerdem sollen spezielle Spielgeräte für die frühkindliche Förderung angeschafft werden, um Fantasiespiele und motorische Fähigkeiten zu fördern, erklären die Vorsitzende Marianne Baumrucker und Yvonne Rothenberger, Sozialarbeiterin im Frauenhaus.

Für die Fortsetzung ihres Projekts zur Leseförderung erhielt die Lina-Pfaff-Realschule plus 7000 Euro. Projektleiter Wolfgang Scheid und Ralf Nicolai nahmen die Spende entgegen.