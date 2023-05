Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es war kein gewöhnliches Spiel in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, Gruppe Nord, für die U21 des 1. FC Kaiserslautern am Samstag im Stadion am Engerser Wasserturm. Nach zwei Roten Karten und einer Gelb-Roten Karte standen die Gäste plötzlich nach 35 Minuten nur noch mit sieben Feldspielern auf dem Kunstrasen. Der FV Engers hatte leichtes Spiel und siegte vor 255 Zuschauern verdient mit 5:0 (2:0).

Sichtlich angefressen zeigte sich der Lauterer Trainer Peter Tretter nach dem Schlusspfiff über die Leistung des Unparteiischen Sahin Dündar aus Bexbach. Während er die frühe