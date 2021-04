Die Ausstellung „Die Sprache der Dinge – Angewandte Kunst der Lotte Reimers-Stiftung“ im Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk) endet am Sonntag, 18. April. Um 10.30 Uhr können Interessierte nach Voranmeldung letztmalig an einer kostenfreien Online-Führung teilnehmen.

Virtuose Handwerkskunst der international renommierten Intarsienkünstlerin Ulrike Scriba stehen dabei im Mittelpunkt. Sie selbst als auch die Kuratorinnen Marlene Jochem und Svenja Kriebel werden bei dem Gespräch anwesend sein. Die gebürtige Wormserin erhielt 1994 den hessischen Staatspreis für das deutsche Kunsthandwerk und den Staatspreis des Landes Baden-Württemberg. Zur Online-Finissage ist eine Anmeldung per E-Mail an anmeldung@mpk.bv-pfalz.de erforderlich. Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei fünf Personen.

Am Donnerstag, 15. April, besteht für Kurzentschlossene noch einmal die Gelegenheit, zwischen 9 und 15 Uhr die Ausstellung nach telefonischer Voranmeldung unter 0631/3647201 zu besuchen. Wie das mpk-Team gestern auf Anfrage mitteilte, seien am Vor- und am Nachmittag noch Termine frei.