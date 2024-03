Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Grübentälchen wird am Ostermontag der mobile Brotbackofen angefeuert. Der Ofen soll ganz nebenbei auch die Kommunikation anheizen.

In früheren Zeiten waren Gemeinschaftsbacköfen auf den Dörfern keine Seltenheit. Die Familien brachten ihre Teige oder was es so zu backen gab. Einer, der sich mit dem Ofen auskannte, schob