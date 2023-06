Zu nachtschlafender Zeit haben sich am frühen Donnerstagmorgen bis zu 30 Personen in der Kaiserslauterer Innenstadt eine Schlägerei geliefert. Dabei müssen nach Lage der Dinge zwei größere Personengruppen aneinander geraten sein, die während der Nacht in der City unterwegs waren.

Wie die Polizei mitteilt, hatten Zeugen gegen 3 Uhr gemeldet, dass auf dem Platz in der Stadtmitte ungefähr 30 Personen aufeinander einprügeln. Die Einsatzkräfte trafen vor Ort noch circa 20 Leute an, die sich nach und nach entfernten. Es gelang, einige zu kontrollieren und die Personalien festzustellen.

Zwei Personengruppen aneinander geraten

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen seien drei der Männer, die in Reihen der einen Gruppe umher streiften, mit einer anderen, der Polizei noch unbekannten Gruppe in Streit geraten. Dies gipfelte in eine handfeste Auseinandersetzung, so die Pressestelle des Präsidiums weiter. Ein 24-Jähriger sei von Unbekannten festgehalten worden, während ein anderer auf ihn eingehauen habe. Der 24-Jährige wiederum habe einen 35-Jährigen ins Gesicht geschlagen, der schlichtend habe eingreifen wollen, so die Polizei am Donnerstag zu den bisherigen Erkenntnissen.

Der 35-Jährige habe auch angegeben, dass Pöbeleien des 24-Jährigen die Streitigkeiten mit ausgelöst hätten. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an. Dankbar wäre die Polizei für Hinweise, Telefon 0631 3692150.