Die Werbebeauftragten der Malteser im Bistum Speyer sind am Donnerstag, 8. Februar und Freitag, 9. Februar, in Kaiserslautern und werben um neue Mitglieder.

Fördermitglieder seien für Hilfsorganisationen wie den Malteser Hilfsdienst eine der wichtigsten Einnahmequellen zur Finanzierung ihrer ehrenamtlichen Dienste, erklärt der Hilfsdienst. Die Mitgliederwerbeagentur Promotion4You GmbH werde an diesen Tagen vor dem E-Center in der Zollamtstraße 28, vor dem Globus in der Merkurstraße 57 und dem Wasgau in der Hohneckerstraße 28 in Kaiserslautern sein. Die Agentur arbeite bereits an anderen Standorten, unter anderem auch im benachbarten Bistum Limburg mit den Maltesern.

Die Werbenden seien durch ihre Kleidung deutlich als Malteser gekennzeichnet, könnten sich auch entsprechend ausweisen. „Sie bitten nicht um Spenden und dürfen auch kein Bargeld entgegennehmen“, erläutert Christina Wilhelm, zuständige Referentin für die Mitgliederwerbung im Bistum Speyer.

Weitere Infos gibt es unter www.malteser.de oder bei Christina Wilhelm: christina.wilhelm@malteser.org.