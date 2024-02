In der Nacht zu Mittwoch ging bei der Polizei ein Notruf ein. Gemeldet wurde ein Mann, der in der Pariser Straße zwei Bauarbeiter mit einer Schusswaffe bedrohen würde. Bei der Ankunft der Beamten war der Unbekannte jedoch nicht mehr vor Ort. Ein Zeuge konnte aber eine Personenbeschreibung liefern. Die Polizisten trafen den Mann in der Spitalstraße an und kontrollierten ihn. Die beschriebene Waffe lag unweit von dem 32-Jährigen auf dem Boden. Eine Überprüfung der Pistole ergab, dass der Vorderlader nicht funktionsfähig war. Nach Abschluss aller Maßnahmen musste der mutmaßliche Angreifer die Polizisten zur Dienststelle begleiten. Dort verbrachte er die Nacht in Gewahrsam – zur Verhinderung weiterer Straftaten wie die Polizei erklärt. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Der 32-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der Bedrohung rechtfertigen.