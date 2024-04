Die Polizei Haßloch sucht Zeugen für zwei Unfallfluchten, die sich am Donnerstag und am Freitag in Haßloch ereignet haben. Zum einen wurde zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen ein in der Rosenstraße geparkter grauer Dacia im Frontbereich beschädigt. Zum anderen wurde im Lachener Weg auf dem Parkplatz des Badeparks in der Zeit zwischen Freitagmittag und Freitagabend ein gelb-weißer VW Multivan beschädigt, und zwar ebenfalls im Frontbereich. In beiden Fällen gibt die Polizei den Schaden mit rund 1000 Euro an. Die Verursacher fuhren einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Deswegen sucht die Polizei Zeugen und bittet unter 06324 9330 um Hinweise.