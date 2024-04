Die FWG Stadt Kirchheimbolanden hat ihre Liste für die Wahl des Stadtrats aufgestellt. Angeführt wird sie von Alexander Groth, der auch als Bürgermeister kandidiert.

„Wir haben eine vielschichtige und vor allem kompetente Liste aufgestellt“ sagt Alexander Groth, der als Betriebsleiter in Kirchheimbolanden arbeitet. Wie Groth betont, haben die Bewerber ganz unterschiedliche Berufe, vom Ingenieur über den Landwirt bis hin zum Soziologen, und sind neben ihrem kommunalpolitischen Engagement auch ehrenamtlich in den Vereinen der Stadt unterwegs. „Entgegen dem allgemeinen Trend konnten auch viele junge Kandidaten gewonnen werden. Somit ist neben erfahrenen Kommunalpolitikern auch die Nachwuchsgeneration gut vertreten“, so Groth. Ziel der FWG sei es, die Stadt attraktiv und zukunftsfähig aufzustellen. Angesichts der schwierigen finanziellen Situation der Stadt müsse mit Nachdruck am Erhalt und der Neuansiedelung von Gewerbetreibenden gearbeitet werden. Dies werde ein Schwerpunkt der zukünftigen politischen Arbeit in der Stadt sein.

Die Kandidaten

Alexander Groth, Birgit Dall, Stefan Schwarz, Rebecca Dall, Mutlu Ciftci, Suliman Belal, Ralf Wintermeyer, Ralf Bauer, Sören Dall, Nick Janson, Manuela Bestier, Walter Groß, Hans-Otto Löwenhaupt, Kathrin Schuster, Holger Braun, Marion Löwenhaupt, Maximilian Engel, Jahn Baildon, Maximilian Krantz, Christian Olczak, Christian Fischer, Sibylle Groth, Markus Mayer, Katharina Groth, Stephan Tuchel