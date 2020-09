Das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium unterstützt nach eigenen Angaben die Firma LifeCycle-Competence GmbH & Co. KG mit einer Förderung in Höhe von 380.000 Euro für ihr innovatives Vorhaben der Immobilienbewertung.

Wartung, Inspektion, Instandsetzung und Verbesserung seien die vier grundsätzlichen Instandhaltungsmaßnahmen von Immobilien und essenziell für das Fortbestehen eines Gebäudes sowie dessen Wert, schildert das Ministerium. Das 2018 gegründete Start-Up entwickle im Rahmen des geförderten Vorhabens eine Software, die durch die Nutzung von künstlicher Intelligenz Gebäudezustände präzise erfasse und daraus Handlungsempfehlungen ableite. Dadurch könnten Renovierungen und Reparaturkosten exakter ermittelt sowie Sanierungsstau vermieden werden.

Das Unternehmen mit Sitz in Kaiserslautern biete Eigentümern innerhalb seines Immobilienportfolios Monitoring, Zustandsuntersuchungen, Lebenszyklus-Berechnungen und ein effektives Kosten-Management an. Es verfüge über qualifiziertes Personal in den Bereichen Informatik, Bauingenieurwesen, sowie Facility Management einschließlich Verwaltung und Bewirtschaftung von Objekten, so das Ministerium.

Die Fördermittel stammten aus dem Technologieförderungsprogramm InnoTop des Wirtschaftsministeriums Rheinland-Pfalz. Das Vorhaben werde aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und aus Landesmitteln finanziert.