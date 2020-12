Seit 2006 ist Mike Göring Präsident des Baseball-Vereins Kaiserslautern Bears. „Ich habe schon gegen einige Windmühlen gekämpft. Wir vertreten hier seit fast 30 Jahren einen US-Sport und hätten gerne mehr Unterstützung von der Stadt“, formuliert Göring seinen Wunsch.

Noch vor drei Jahren hatten die Bears in der Zweiten Bundesliga um Punkte gekämpft. „Da haben wir es mal auf eigene Faust probiert. Wir könnten viel höher spielen“, sagt der Präsident des Verbandsligisten, der früher in der Ersten Bundesliga bei den Saarlouis Hornets spielte.

Baseball hochklassig

Er könne sich durchaus vorstellen, dass in der Barbarossastadt hochklassiger Baseball gut angenommen werde. „Es sollte einfach so sein, dass die Stadt und die Umgebung die Randsportarten besser unterstützen“, erklärt Göring weiter. Auch wäre es ihm durchaus wichtig, die Bears in einen anderen Verein zu integrieren, wie dies in anderen Städten üblich sei.

„In Mainz oder Regensburg sind die Baseballer bei den Fußballklubs eingegliedert. Der 1. FC Kaiserslautern wäre groß genug. Wir würden auch gerne auf dem Fröhnerhof spielen“, sagt Göring.

