Fünf ehrenamtliche Berichterstatter der Agrarstatistik sind für ihr langjähriges Engagement mit der Ehrennadel des Landes ausgezeichnet worden. Einer von ihnen ist Hubert Dudenhöffer.

Innenminister Michael Ebling überreichte die Ehrennadel bei einer Feier im Ministerium an Hubert Dudenhöffer. Die ehrenamtlichen Berichterstatter sind für Ebling „wichtige Partner des Statistischen Landesamtes“. Die vor Ort gewonnenen Informationen seien unverzichtbar, wenn es darum gehe, die Wettbewerbsfähigkeit der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft zu erhalten und weiter zu stärken. Dudenhöffer erhielt die Ehrennadel zusammen mit weiteren Ausgezeichneten für sein 40-jähriges Engagement als Agrarberichterstatter im Gebiet „Feldfrüchte“. Die „Ehrennadel soll ein Zeichen der Anerkennung für die unermüdliche Arbeit sein“, so der Minister. Die Ehrennadel des Landes wird von Ministerpräsidentin Malu Dreyer an Menschen verliehen, die sich mindestens zwölf Jahre lang ehrenamtlich engagiert haben.