In ein Gebäude in der Merkurstraße, in dem mehrere Unternehmen untergebracht sind, ist am Wochenende eingebrochen worden.Zum Wochenstart fiel Mitarbeitern eines Möbelgeschäftes auf, dass zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 9.35 Uhr, Einbrecher erfolglos versucht hatten, eine Registrierkasse aufzuhebeln. Allerdings fehlten laut Polizei im Laden zwei Sessel, ein Staubsaugerroboter sowie ein Akkuschrauber. Etwa zur gleichen Zeit hatten Unbekannte offenbar versucht, in die Räume von zwei weiteren Unternehmen einzudringen. Es gelang ihnen aber nicht. Zeugen, die verdächtige Personen in der Merkurstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0631 369 2620 bei der Polizei zu melden.