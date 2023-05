Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einer Menschenkette vor dem Rathaus haben städtische Mitarbeiter am Mittwochmittag in einem ersten Warnstreik gegen die Haltung öffentlicher Arbeitgeber in den aktuellen Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi protestiert. An einem Band mit der Aufschrift „Wir halten den Laden am Laufen – jetzt seid ihr dran“, versammelten sich dazu nicht ganz 20 Teilnehmer.

„Ihr seid unverzichtbar, weil der gesamte öffentliche Dienst während und nach der Pandemie für die Gesellschaft unverzichtbar ist“, versicherte Gewerkschaftssekretärin