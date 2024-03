Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Stadtrat ist sich einig: An den Gebäuden der Uni, die in die Jahre gekommen sind, muss dringend was gemacht werden. Ein entsprechender Appell – formuliert von Freien Wählern und SPD – an Landesregierung und Wissenschaftsministerium wurde einstimmig befürwortet. Das kommt auf dem Campus gut an. Aber die Entscheidungen, wann und was saniert wird, fallen in Mainz.

Die Freien Wähler und die SPD waren sich einig: Auf dem Campus Kaiserslautern der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität (RPTU) muss demnächst was passieren, einige