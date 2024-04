Ein Aufatmen der Natur nach einem langen und grauen Winter haben die Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen wahrgenommen. Da tummelte sich der (Oster-)Hase in der Nähe, verschnaufte auf einer Wiese in Erfenbach beim Eier-Ausliefern. Andere genossen einfach das langsam aufkommende Farbenspiel vieler Blüten.

Welch ein Zufall. „Jetzt konnte ich doch in Stockborn tatsächlich den (Oster-)Hasen bei seiner Mittagspause beobachten“, schreibt Tanja Schiefner kurz vor dem Osterwochenende an die Redaktion. Sie hat der Anblick des Tieres zu einer kleinen Geschichte inspiriert und sie hat eine kleine Bilderstrecke mit verschiedenen Motiven dazu geliefert. Der Hase genoss zunächst ein Päuschen in der Sonne und ruhte sich aus, ehe ein ausgiebiges Stretching (unser Foto) erfolgte – „denn der Korb ist schwer“, so die Leserin. Der Hase richtete sich hoch auf, um zu schauen, ob ihn auch niemand beobachtet, „denn er wollte nicht verraten, wo er seinen Korb versteckt hat. Mit seinem Korb voller Ostereier konnte ich ihn leider nicht ablichten, denn ich musste leider weiter. Also blieb es sein Geheimnis, wo er diesen versteckt hat“, schreibt Schiefner.

Kurz vor dem Start ins verlängerte Wochenende gelang Barbara Klausing in der Früh ein Foto der aufgehenden Sonne über Kaiserslautern.

Morgens kurz nach 6 Uhr in Kaiserslautern. Foto: Klausing

Einen wahrlich prächtigen Anblick bietet die Magnolie von Dorothea Maier. Sie hat das Bild im Grübentälchen aufgenommen. „Wenn die Magnolien blühen – dann ist Frühling?“, fragt sie dazu. Die Magnolie gehört in die Familie der Magnoliengewächse. Die verschiedenen Arten stammen aus Ostasien oder Amerika. Ihre Blütezeit reicht von März bis teilweise in den Frühsommer.

Zeichen des Frühlings. Foto: Maier

Auch die Forsythie kündet von den (hoffentlich) bevorstehenden wärmeren Temperaturen. „Frühlingsstimmung am Vogelwoog“ hat Werner Gilla sein Bild des in der Abendsonne goldgelb glühenden Strauches genannt. „Die Natur atmet auf.“

Strahlend schön. Foto: Gilla

Für einen Spaziergang zu jeder Zeit ein schönes Plätzchen: der Pfälzerwald. Das zeigt auch Bernd Barths Bild. Das Sonnenlicht bricht sich seine Bahn durch die lichten Baumkronen, lässt das Grün erstrahlen.

Einfach immer einen Ausflug wert: der Pfälzerwald. Foto: Barth

Laut(r)er Häppchen

