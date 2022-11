Bei den Südwestdeutschen Kurzbahnmeisterschaften in Pirmasens erntete der Kaiserslauterer Schwimmsportklub (KSK) einen regelrechten Medaillenregen.

Mit 35 Meistertiteln, 40 Vizemeistern und 29 Bronzeplätzen kehrte das Team um Trainerin Bianca-Mara Stief und Trainer Lucas Vollrath zurück. Zu erwarten waren diese Erfolge der insgesamt 14 KSK-Schwimmerinnen und elf Schwimmer so nicht ganz. Die Vorbereitung konnte nicht optimal verlaufen, das Schwimmbad im Schulzentrum Süd, eine der Trainingsstätten, war während der Herbstferien dicht. Die KSKler stellen mit Mats Eschbach (2007) sogar einen Kurzbahnmeister in der offenen Wertung. Eschbach wusste sich über die 100 m Rücken gegen die bis zu drei Jahre älteren Starter durchzusetzen. Die KSKler Jon Eschbach (2011), Anna Heaphy (2010), Theodore Kappas (2011) und Jacob Furqueron (2010) wurden aufgrund ihrer Leistungen zudem vom Südwestdeutschen Schwimmverband für den Süddeutschen Jugendländervergleich am 19. November in Karlsruhe nominiert. Die Aquakids waren in Pirmasens ebenfalls auf den Bahnen. Sie erzielten insgesamt sechs Kurzbahnmeistertitel, sammelte drei silberne und fünf bronzene Medaillen ein. thea