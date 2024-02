Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Alfons, der Kultreporter mit dem Wuschelmikrophon und der orangefarbenen Trainingsjacke, war am Donnerstagabend wieder in der Kammgarn, und nahezu 400 Besucher krümmten sich vor Lachen. In seinem „Le Best Of“-Programm zeigte der Deutschen liebster Franzose die absoluten Höhepunkte aus 25 Jahren im „Land der Dichter und Klemperer“ und überzeugte mit Witz und Charme.

„Ich werde euch heute Abend ein Paar Dinge erzählen, die noch kein Schwein gehört hat. Ihr seid also die ersten Schweine.“ Und schon brüllten die Zuhörer