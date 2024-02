Der SPD-Regionalverband Pfalz hat sich auf einer Vertreterversammlung in Bockenheim auf die Wahl zum Bezirkstag Pfalz, dem pfälzischen Parlament, eingestimmt. Der frühere Kaiserslauterer Oberbürgermeister Klaus Weichel führt die 32-köpfige Bewerberliste an.

Alexander Schweitzer, Vorsitzender der pfälzischen SPD, wies in seiner Rede vor den rund 140 Delegierten auf die Bedeutung der Kommunal- und Europawahlen im Juni hin. „Wir wollen unsere freiheitliche Demokratie gegen die Angriffe von rechts außen verteidigen. Und das geht am besten mit klaren Mehrheiten für demokratische Parteien.“ Weichel verwies auf die erfolgreiche Arbeit der SPD an der Spitze des Bezirksverbands Pfalz und kündigte an, auch in Zukunft Verantwortung in Bezirkstag und Bezirksverband anstreben zu wollen.

Weichel war 16 Jahre lang Oberbürgermeister von Kaiserslautern. Ende August hatte er das Zepter an Beate Kimmel (SPD) übergeben. Bereits bei seinem Ausscheiden aus dem Amt hatte er angekündigt, gerne die Nachfolge von Theo Wieder (CDU), seit 2004 Vorsitzender des Bezirkstags Pfalz, antreten zu wollen. Bislang war Weichel Wieders Stellvertreter. Wieder hatte bereits vor Monaten angekündigt, nicht mehr kandidieren zu wollen.