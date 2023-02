Für KL.digital-Chefin Ilona Benz ist der größte Wunsch ganz klar – und nicht unerwartet: „Die strukturelle Verstetigung der Digitalisierung in der Stadtverwaltung.“ Gemeint ist damit eins: die Umsetzung des lange diskutierten Digital-Referats, wie sie bestätigt. „Und alles, was dies zur Folge hat.“

Mit dem Referat sollte die Digitalisierung in der Verwaltung gebündelt und forciert werden. Nach langen Diskussionen in den politischen Gremien scheiterte die Umsetzung im Sommer 2022 letztlich an der Haushaltssituation. Benz macht klar: „Es gibt zeitlichen Druck: Das Referat müsste in den Haushalt 2025, denn Ende 2024 läuft die aktuelle Finanzierung aus.“ Und viele Projekte wären am Ende. „Wir bauen gerade eine Datenplattform auf, die die Basis für alle datengetriebenen Prozesse in der Stadt sein soll“, nennt sie ein Beispiel. „So wie bei der Steuererklärung, die automatisch durchläuft, ohne dass ein Bearbeiter je draugeschaut hat, sollen in der Lauterer Verwaltung Prozesse automatisiert werden.“ Damit wäre Personal entlastet und Bürger bekämen schneller beispielsweise ihren Bauantrag.

Auch „als Lautrer Bürgerin“ hat sie einen Wunsch: „Mehr lösungsorientierte politische Kultur!“ Als Beobachterin habe man oft den Eindruck, die Politik sei zu wenig an Lösungen interessiert und drehe sich oft im Kreis.

Die Serie

In einer kleinen Serie verraten bekannte Lautrer, was sie sich von dem künftigen Oberbürgermeister oder der Oberbürgermeisterin erhoffen.