Daniel Graf hätte die Ostertage gerne entspannt im Kreis seiner Familie verbracht. Aber daraus wird nichts. Der Trainer des Oberligisten SV Morlautern ist am Sonntag (14 Uhr) mit seiner Mannschaft beim FV Diefflen gefordert.

Mit österlicher Entspannung darf Graf da nicht rechnen. Geht es doch für sein Team in diesem Spiel wieder um drei wichtige Punkte im Kampf um den Ligaverbleib. Obwohl die Morlauterer in ihrer 28. Oberligapartie gegen den SV Auersmacher ihren zehnten Sieg landeten und mit 38 Punkten auf den elften Platz kletterten, dürfen sie sich noch nicht in Sicherheit wähnen. Könnte es doch sein, dass am Ende sieben Mannschaften absteigen müssen. Deshalb sieht Daniel Graf sein Team bis zum letzten Spieltag im Abstiegskampf.

Gegen eine „Spitzenmannschaft“

In der Partie am Ostersonntag bekommen es die Morlauterer mit einem unangenehmen Gegner zu tun. Graf bezeichnet den FV Diefflen als „Spitzenmannschaft“. Eine auf den ersten Blick etwas überraschende Einschätzung, wenn man auf die Tabelle schaut. Stehen die Saarländer da doch auf dem sechsten Platz. Aber der Morlauterer Coach hat sich bei dieser Einschätzung nicht vom Tabellenplatz leiten lassen. Sondern von den Spielen dieses Ligakonkurrenten nach der Winterpause. Da präsentierte sich das Team wie eine Topmannschaft. Gewann fünf Spiele in Folge. Um gegen diesen auf einer Erfolgswelle reitenden Gegner bestehen zu können, müssen die Morlauterer eine starke Leistung zeigen. Die ist ihnen aber auf fremdem Platz in ihren Ligaspielen in diesem Jahr noch nicht gelungen. Beim FC „Blau-Weiß“ Karbach und dem FK Pirmasens kassierten sie hohe Niederlagen. Gegen Diefflen soll sich das aber ändern. „Wir wollen ein gutes Auswärtsspiel zeigen“, sagt Daniel Graf.

Einen starken Auftritt hatte die Graf-Truppe in der Vorrunde gegen Diefflen. Auf eigenem Platz schlug man den FVD mit 4:2. „Einen Sahnetag“ habe da Bobby Edet gehabt, erinnert sich der Morlauterer Coach. Der Stürmer traf damals dreimal. Mit zehn Treffern ist er der erfolgreichste Torschütze des SVM. Ob er am Sonntag in der Startformation steht, ist aber noch nicht klar. Hat er doch starke Konkurrenten. So traf Marc Knapp gegen Auersmacher und erhöhte seine Trefferzahl auf neun. Auch Mario Forster zeigte sich in guter Form. Das gilt ebenso für den Außenstürmer Florian Bicking, der seine Schwächephase überwunden hat.