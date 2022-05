Eine derartig erfreuliche Kontrollaktion wie am Donnerstag dürften Polizei und Ordnungsamt wohl selten erfahren. Schulwegüberwachung an der Grundschule in Otterberg war angesagt. Von 7.15 bis kurz nach 8 Uhr nahmen Polizisten und Mitarbeiter der Ordnungsbehörde der Verbandsgemeindeverwaltung Otterbach-Otterberg vor allem die Eltern ins Visier, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule brachten, teilt die Polizei mit. Dabei legten die Polizisten ihr Hauptaugenmerk auf das vorschriftsmäßige Anlegen der Sicherheitsgurte und eine mögliche Ablenkung im Straßenverkehr, insbesondere durch die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt. Darüber hinaus wurde geprüft, ob für die Jüngsten entsprechende Kindersitze im Fahrzeug installiert waren. Die Ordnungshüter der Verwaltung überwachten den ruhenden Verkehr. Sie kontrollierten, ob die Autofahrer die für den Busverkehr vorgesehene Sperrfläche freihielten. Die erfreuliche Bilanz: Weder die Polizei noch die Mitarbeiter der Ordnungsbehörde hatten Grund zur Beanstandung. Alle Autofahrer verhielten sich korrekt. Sie ließen ihre Kinder an den „richtigen“ Stellen aussteigen und stoppten nicht im Halteverbot. Alle waren angeschnallt und führten die erforderlichen Kindersitze mit.