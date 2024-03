Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Ende des Verfolgerduells in der C-Klasse Kusel-Kaiserslautern zwischen dem TuS Landstuhl und dem SV Kaulbach-Kreimbach waren die Gäste in (fast) allen Statistiken schlechter als der TuS. Nur bei den erzielten Toren hatte der SV die Nase vorn.

Der Tabellenzweite machte aus wenig viel, Landstuhl aus viel wenig. Die „Kaulis“ gewannen mit 2:1 (1:0) beim TuS Landstuhl und bleiben mit 45 Punkten auf dem Aufstiegsrelegationsplatz zwei. Dahinter