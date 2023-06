Am Kaiserslauterer Schulzentrum Süd nimmt der Wettbewerb Swim & Run immer mehr Fahrt auf. Die Wechselzone zum Umziehen – vom Schwimmen zum Laufen – fordert manchem Schüller alles ab.

Es ist schon eine Herausforderung, der sich die vielen Schüler der Bertha von Suttner IGS am Schulzentrum Süd bei großer Hitze gestellt haben. Freiwillig. Gut, zuerst ging es 200 Meter durchs erfrischende Wasser im Schulbad, aber im Anschluss waren 1600 Meter zu laufen. Kein Pappenstiel. Auch nicht der ungewohnte Belastungswechsel zwischen Schwimmen und Laufen. Und dann ist da ja noch die Wechselzone, in der das Ankommen aus dem Bad barfuß ist, weiter geht es mit Laufschuhen. Ein Shirt, eine kurze Hose wird meist auch über Badehose oder Badeanzug gezogen. Das will vorab clever gerichtet sein. Soll ja möglichst wenig Zeit verloren gehen. Die Uhr läuft schließlich weiter, egal ob der Schuh will oder nicht.

Fünfte Auflage im kommenden Jahr in Planung

„Hut ab an alle, die den Witterungsbedingungen zum Trotz großartige Leistungen gezeigt haben“, zollen Christopher Girke und Max Akamphuber, die für den Wettbewerb mitverantwortlichen Lehrer an der Bertha von Suttner IGS, den Schülern Respekt. Zwar standen die Schüler im Mittelpunkt, aber ohne die vielen helfenden Lehrkräfte, ohne den Platzwart Jürgen Kößler, schon gar nicht ohne die Unterstützung durch die FCK-Triathlon-Abteilung oder die Helfer aus der Uni, wäre so eine Veranstaltung nicht möglich, bedanken sich die Verantwortlichen bei allen, einschließlich des Schulsanitätsdienstes.

Ein Danke ging auch an die Radio-AG, die mit DJ Andy motivierend agierte. „Die gute Stimmung, die steigenden Anmeldezahlen und die hohe Motivation für Spitzenleistungen sind für uns alle Motivation genug, auch im kommenden Jahr dieses Event zu organisieren und mit der Schulgemeinschaft zu feiern“, sagte Akamphuber.

Ergebnisse

Klassenwertung: 1. Platz: 7d (20 Punkte), 2. Platz 8f (16 Punkte), 3. Platz 6c (16 Punkte)

Einzelwertung (m): 1. Miguel Auchter (12:56 min), 2. Luca Mauch (13:30 min), 3. Fridolin Henn (14:10 min)

Einzelwertung (w): 1. Lisa Anderie (13:48 min), 2. Emma Nauerz (14:56 min), 3. Luna Cambeis (15:34 min).