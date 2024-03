April, April, der macht, was er will. Vielleicht. Aber das Kulturzentrum Kammgarn macht nur, was das Publikum will: ein ordentlich gefülltes Programm auf allen drei Bühnen des Hauses. Dabei sind Reiner Kröhnert, Mundstuhl, die internationalen Musikanten des Jazzfestivals und drei bayerische Bühnenkomiker für eine nagelneue „Lautern lacht“-Gaudi.

Die erste Show geht los am Donnerstag, 4. April und zieht sich weiter bis zum Freitag, 5. April. Denn wenn die hessischen Humorkeulen Lars Niedereichholz und Ande Werner – alias Mundstuhl – Richtung Kammgarn tuckern, müssen zwei volle Abende minimum eingeplant werden. Mit ihrem Programm „Kann Spuren von Nüssen enthalten“ servieren die beiden Ulknudeln wieder Comedy im Doppelpack an gleich zwei Abenden. Und wieder werden selbstverständlich die altbekannten und neukreierten Alter Egos mit von der „Grill“-Partie sein. Darunter der psychopathische Grillschorsch, der cholerische Andi, die drucklosen Friedensaktivisten Malte und Torben von No Pressure und als Special Guest Der Dschieses, der auf Geheiß seines Vaters wieder auf der Erde weilt. Herrlich absurd und völlig überdreht, Wahnsinn und Blödsinn im Ping-Pong-Duell und alles voll von politisch unkorrekten Pointen: Mundstuhl eben. Ab 20 Uhr live im bestuhlten Kammgarn-Kasino – mal zwei.

Eröffnen das April-Programm im doppelten Doppelpack: Mundstuhl. Foto: Chris Effex

Nachdem der komödiantische „Stuhlgang“ des Blödel-Duos verdaut ist, geht es am Samstag, 6. April, musikalisch weiter, und zwar mit Ryan Sheridan im Cotton Club. Der 42-jährige Singer-Songwriter aus dem County Monaghan in Irland kann auf einige Chart-Erfolge, mehrere Platin-Alben und etliche ausverkaufte Konzerte in ganz Europa zurückblicken. Jetzt bringt er seine sehr persönlichen und emotionalen Lieder auch in die Lautrer Kammgarn – zusammen mit seinem langjährigen Schlagzeuger Ronan Nolan. Mit der „Spring Tour 24“ feiert er nicht nur den Frühling, sondern auch die taufrischen Songs seines neuen Albums. Welche Emotionen er da antippt, kann man ab 20 Uhr genießen. Tipp: Vorher noch unbedingt die Band Sameday im Vorprogramm mitnehmen.

Ein Mann als Antiquität in der Moderne

Am Mittwoch, 10. April, holt dann der Kabarettist, Satiriker und Musiker Tobias Mann sein Gastspiel vom Januar nach. Und das wird eventuell blutig. Denn Mann trifft in seinem neusten Bühnenprogramm „Mann gegen Mann“ auf seinen ultimativen Gegner: sich selbst. Dem gibt er verbal aber so richtig auf die Nase. Schließlich sind wir in einer Zeit gelandet, in dem „Mann“ nicht mehr ins Raster passt – „cis, weiß und seit Neustem auch nicht mehr ganz jung“. Wie er sich als Antiquität in der Moderne zurechtfindet, erzählt er ab 20 Uhr im Kasino.

Ein ganzer Haufen nicht mehr ganz so junger Männer – aber mit jugendlicher Spielfreude – wartet am Donnerstag, 11. April, auf die Kammgarnbesucher. Die Fünf-Mann-Kapelle HISS aus Stuttgart, angeführt von Sänger und Akkordeonist Stefan Hiss, hat seit ihrer Gründung 1995 nach eigenem Bekunden Hunderttausende Meilen zurückgelegt, trat in Kneipen und Kirchen auf, zechte in Spelunken in Zaragoza und schlief in Hängematten in Casablanca. Und dabei sind die Musikanten „überall daheim“ – so der Titel der aktuellen Tour – und spielen ihre immer gleich gebliebene Mischung aus Walzer und Blues, Folk und Ska, Polka und Rock 'n' Roll. Damit locken sie auch immer wieder frische Fans. Auch in Kaiserslautern? Mal schauen, ab 19 Uhr im Cotton Club.

Fast 30 Jahre im Geschäft: die Stuttgarter Gruppe HISS. Foto: Luzie Marquart

So ziemlich gleich geblieben in einer sich ständig wandelnden Welt ist auch der Kabarettist und Parodist Reiner Kröhnert.

In seinem 14. Programm „Reiner Kröhnerts ER“ – inspiriert durch Stephen Kings „ES“ – gibt er Prominenten verbal derartig auf die Mütze, dass es einem tatsächlich eiskalt über den Rücken laufen kann. Es warten also pfiffige Pointen und beißende Kritik, von „Habecks Fön“ (Leipziger Volkszeitung) über die Wackel-Ampel bis hin zu einer drohenden Merz-Revolution. Ganz nach dem Motto ,,Lachen ist der Hoffnung letzte Waffe“. Und die wird in der Kammgarn am Freitag, 12. April, ab 20 Uhr in der Schreinerei geladen.

Charme aus Paris

Am gleichen Abend und zur gleichen Zeit steigt im Cotton Club die 58. Folge der „Nuit de la Chanson“-Reihe. Diesmal mit der Singer-Songwriterin Pauline Paris als Special Guest. Übrigens kein Künstlername, sondern der richtige Nachname von Pauline, die auch in der französischen Hauptstadt geboren wurde. Ihre Musik charmant, zärtlich und poetisch zugleich, irgendwo zwischen Edith Piaf und Catherine Ringer. Um 20 Uhr geht es los.

Immer noch sehnsüchtig: Purple Schulz. Foto: Ben Schulz

Charmant sind auch die Songs von Purple Schulz. Der 68-Jährige ist in den 80Ern und 90Ern mit Hits wie „Kleine Seen“, „Verliebte Jungs“ und „Sehnsucht“ zum Kult geworden. Doch darauf ruht sich der Kölner Songschreiber, Multiinstrumentalist und Radiomoderator nicht aus. Er betrachtet nach wie vor die weltbewegenden alltäglichen Dinge des Lebens auf kritische, humorvolle und verbindende Art und Weise und bewahrt seine Beobachtungen in Liedern. Zu hören auf seiner aktuellen ,„Sehnsucht bleibt!“-Tour am Samstag, 13. April, im Kasino.

Nach dem Jazz lacht Lautern

Danach beginnt der erste von zwei Höhepunkten im April-Kalender: die 29. Ausgabe des Internationalen Jazzfestivals der Kammgarn. Von Donnerstag, 18. April, bis Samstag, 20. April, steigt das dreitägige Fest mit Musikanten aus aller Welt, die den Jazz perfektioniert haben. Fans des Genres dürfen sich also auf einige Koryphäen freuen. Und zwar: die Markus Stockhausen Group (18. April, 20 Uhr im Cotton Club), Ute Lemper (19. April, 20 Uhr Kasino), das Iiro Rantala HEL Trio (19. April, 22 Uhr, Cotton Club), Daniel Herskedal (19. April, 22 Uhr, Schreinerei), The Jakob Manz Project (20. April, 20 Uhr, Kasino), Vincent Peirani Trio (20. April, 21 Uhr, Kasino), Harold Lopéz-Nussa (20. April, 22.30 Uhr, Cotton Club) und eine festliche Session vom Lautrer Ja!zzevau (20. April, 22.30 Uhr, Schreinerei).

Tritt beim Jazzfestival auf: Ute Lemper. Foto: Guido Harrari

Gleich darauf steigt auch schon das zweite Highlight im Kammgarn-Programm: die 12. „Lautern lacht“-Ausgabe von Mittwoch, 24. April, bis Freitag, 26. April. Diesmal ganz unter dem Motto: „Kabarett aus Bayern“. Dabei werden, Überraschung, drei bayerische Komiker die Pointen schwingen: Josef Brustmann, gebürtig aus Teisendorf, mit seiner Show „Das Leben ist kurz – kauf die roten Schuh“ (24. April, 20 Uhr, Schreinerei), Ralf Winkelbeiner aus Manching mit seinem Programm „Bunt“ (25. April, 20 Uhr, Schreinerei) und Mathias Kellner aus Straubing und seiner rhetorischen Frage „Ernsthaft?! – Bluesige Lieder und skurrile G'schichtn“ (26. April, 20 Uhr, Schreinerei). Sowohl für das Jazzfestival als auch „Lautern lacht“ gibt es Festival-Tickets.

Viel Gefühl und ausgelassene Stimmung

Auch am Freitag, 26. April, stoppt im Cotton Club die Münchener Indie-Elektro-Pop-Band Kytes auf ihrer „To Feel Something At All“-Tour. Die vier Musiker Michael Spieler, Timothy Lush, Kerim Öke und Thomas Kirchner, Kindheitsfreunde, gründeten ihre Band 2015. Nach etlichen Gigs durch ausverkaufte Clubs in London, Berlin und Wien sowie mehrfachen Auszeichnungen hat E-Bassist Kirchner zu Jahresbeginn die Band verlassen. Die restlichen Kytes machen weiter, erst mal zu dritt aber weiterhin „mit viel Gefühl“ und „ausgelassener Stimmung“, ab 20 Uhr.

Das Finale im Kalendermonat wird am Samstag, 27. April, gefeiert mit einer Nachhol-Show der niederländischen Band Vanderlinde. Das Quartett um Arjan VanderLinde, Namensgeber, Leadsänger und Bassist der Band, hat sich mit seinem Mix aus klassischem Westcoastsound, Americana, Folk, ein wenig Country und Rock vor etwa 16 Jahren in die Herzen der Fans gespielt. Und dort blieb die Truppe bis heute, mit unerschöpflicher Kreativität. Ursprünglich sollten die Musiker am 8. Dezember in Lautern gastieren, nun stimmen sie i auf die Sommerzeit ein. So oder so, die Musik kann sich zu jeder Saison hören lassen. Kostprobe gefällig? Dann ab 20 Uhr im Cotton Club „vorbeilauschen“.

Und das war’s dann erst mal – bis der Mai anbricht.