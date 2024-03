Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gedacht war es eigentlich als Hobby: ein Café, das nur morgens geöffnet ist. Doch dann kam das Kunstcafé am Vogelwoog so gut an, dass es zu einem Zwischending zwischen Café, Restaurant und Waldhütte wurde. Heute aber kann es Uwe Walter nicht mehr so betreiben, wie er gerne möchte: Grund ist Personalmangel.

Der 58-jährige Uwe Walter war lange in der Immobilienbranche, arbeitete in Brasilien und England, schwärmt von Irland. 2017 kaufte er die Gaststätte am Vogelwoog, die