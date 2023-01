Julian Hadizadeh vom Karateverein Budokan Kaiserslautern ist erneut in den Nachwuchs-Bundeskader Kata des Deutschen Karateverbandes aufgenommen worden. Beim Gesamtkaderlehrgang in Maintal am vergangenen Wochenende konnte er überzeugen.

Annika Faul und Sebastian Becker wurden für 2023 in den erweiterten Nachwuchskader des Deutschen Karateverbandes aufgenommen und Luisa Schaudig in den Talentkader des Deutschen Karateverbandes. Alle drei Athleten kommen vom Karateverein Budokan Kaiserslautern.

Nächste Maßnahme für Julian Hadizadeh wird die Series A in Athen am 14. Januar sein. Hier geht der 17-Jährige zur Vorbereitung auf die Karate-Europameisterschaft an den Start. Sandra Gutzmer wird als Coach mit vor Ort sein. Landestrainer Marcus Gutzmer hofft, dass sich Julian Hadizadeh in seinem ersten Wettkampf bei den Erwachsenen passabel schlagen kann. „Ich traue ihm ein bis zwei Runden zu“, sagt er.

Beim Austrian Champions Cup am 21. Januar in Hard/Österreich gehen der Verein und der Rheinland-Pfälzische Karateverband gemeinsam an den Start. Die Athleten Julian Hadizadeh, Annika Faul, Sebastian Becker, Nadine Poh, Claire Grun, Alexander Koch werden vor Ort von den Coaches Sandra und Marcus Gutzmer betreut.

Danach folgt die offene Saarlandmeisterschaft am 28. Januar in Saarwellingen.

Auch bei der Europameisterschaft der Jugend/Junioren und U21 in Larnaca/Zypern von 3. bis 5. Februar wird Julian Hadizadeh an den Start gehen und auch da wird er von Sandra und Marcus Gutzmer begleitet und betreut.

Es folgt die offene Landesmeisterschaft in Mendig am 18. Februar und dann der Höhepunkt, die Karate Youth League in Fujiarah/Vereinigte Arabische Emirate. Hier gehen Annika Faul und Julian Hadizadeh an den Start, und auch hier sind die Coaches Sandra und Marcus Gutzmer vor Ort.

Unabhängig davon hat der Deutsche Karateverband angefragt, ob der Karateverein Budokan Kaiserslautern wieder als Ausrichter für eine Deutsche Meisterschaft zur Verfügung steht.