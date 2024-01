Beim Rückrundenauftakt der 2. Bundesliga Mitte Classic Kegeln ist es der TSG Kaiserslautern nicht gelungen, sich bei Rot-Weiß Hirschau für die im Hinspiel erlittene Heimniederlage zu revanchieren.

Die 2:6-Niederlage der TSG Kaiserslautern (3244:3509, 6,5:17,5 Sätze) wurde beim Spiel über sechs Bahnen bereits im ersten Durchgang eingeläutet, da das Lauterer Trio Markus Baatsch (0:4), Christian Schütze (0:4) und Christian Klaus (1:3) verlor. Im zweiten Durchgang lief es etwas besser. Obwohl Benjamin Wagner (0:4) verlor, gelangen Andreas Nikiel (2,5:1,5) und Pascal Nikiel (3:1) Siege, die die Niederlage etwas abmilderten. Dazu Sportwart Andreas Nikiel: „Alles in allem eine verdiente Niederlage, die aber kein Beinbruch ist, denn auch in den zurückliegenden Jahren waren die Trauben in Hirschau für uns zu hoch.“

In der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden Kegeln versemmelten die Kegelfreunde Sembach nach dem erfolgreichen Start in die Rückrunde das Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten Stolzer Kranz Walldorf mit einer 2:6-Niederlage (3428:3527 Kegel). Bei den Hausherren präsentierten sich nur Markus Tiedemann 2:2 (580:574) und Mark Nickel 3:1 (625:571) in Normalform und punkteten. Allerdings ist das 2:6 nur das vorläufige Ergebnis, da aufgrund einer Regelwidrigkeit eines Gästespielers ein Protest eingelegt wurde. Wird diesem stattgegeben, wird aus dem 2:6 noch ein 4:4.

Wie im Vorfeld zu erwarten, hatte der SKC Mehlingen gegen den Tabellenzweiten GH/GW Sandhausen keine Chance. Er unterlag mit 1:7 (3392:3533). Nur David Rahm (3:1, 572:565) konnte im Finale punkten. Da aber war es bereits zu spät, denn die Gäste lagen bereits mit 4:0 und einem Polster von 108 Kegeln uneinholbar in Führung.