Wo kommt der Neubau der Fachrichtung Chemie der Technischen Universität (TU) hin? In den Wald nahe dem Campus? Oder doch aufs Gelände der TU? Die Frage konnte am Montag im Stadtrat nicht endgültig beantwortet werden. Deutlich wurde dagegen, wie wichtig das neue Gebäude für die Zukunft der Uni ist, wie schnell es gebaut werden muss und dass es trotz Platzmangels womöglich auch auf dem Campus entstehen könnte.

Etwas mehr als zweieinhalb Stunden wurden Argumente ausgetauscht, Pläne vorgestellt, Fragen gestellt und beantwortet.

Wie berichtet, geht es um eine zehn Hektar große Waldfläche in Campusnähe auf dem Lämmchesberg. Dort soll nach den Plänen von TU und dem für Baufragen zuständigen Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) zumindest auf einem Teilbereich ein Neubau für den Fachbereich Chemie entstehen. Zudem steht im Raum, dass eine kleine Fläche vom nahen Heinrich-Heine-Gymnasium für eine Radsporthalle genutzt werden könnte. Dazu müsste der Flächennutzungsplan für das Gelände geändert werden. Gegen die Pläne spricht sich die im vergangenen Sommer gegründete Bürgerinitiative (BI) Uni/Stadt/Wald-Schutz aus.

Vertreter aller Interessengemeinschaften präsentierten den Stadtratsmitgliedern ihre Sicht der Dinge und stellten sich im Anschluss den Fragen des Gremiums. Der designierte Uni-Präsident Arnd Poetzsch-Heffter – seine Amtszeit beginnt offiziell am 1. Juli – unterstrich die Bedeutung eines neuen Chemiegebäudes für die komplette Uni. Vor dem Hintergrund eines bevorstehenden Generationenwechsels in der Lehre sei es wichtig, möglichen Bewerbern eine Perspektive aufzuzeigen. „Schnelligkeit ist uns wichtig“, unterstrich Poetzsch-Hefter, der bei einer „optimistischen Schätzung“ von einer Bauzeit von acht Jahren ausgeht.

LBB-Chef Norbert Höbel berichtete, dass Pläne, das Chemiegebäude im Bestand zu sanieren – was mindestens 15 Jahre dauern würde – verworfen wurden. Bei einem Umzug in einen Neubau könnte das dann freiwerdende Altgebäude der Chemie wertvolle Dienste bei weiteren Sanierungen leisten: In das frei gewordene Gebäude könnten – nach einer Sanierung – andere Fachrichtung vorübergehend einziehen, während deren Gebäude dann auch nach und nach renoviert werden könnten. Höbel bezeichnete das Gebäude als „Korken im Flaschenhals“.

BI bringt drei eigene Standortvorschläge mit

Die BI-Vertreter unterstrichen den großen Rückhalt ihrer Sache in der Bevölkerung – laut Katja Hauptlorenz gibt es mehr als 3000 Unterstützer – sowie die Bedeutung des Waldes für das Klima. Die Pläne, Wald quasi „auf Vorrat“ zur Bebauung frei zugeben, konterkariere frühere Beschlüsse des Stadtrates, etwa das Klimaanpassungskonzept, argumentierte Daniel Kabs. Selbst die sogenannte kleine Lösung, also nur 2,5 Hektar Wald für die Bebauung freizugeben, verstoße gegen Leitlinien des Klimaschutzes, ergänzte Kabs’ BI-Mitstreiter Christian Monzel.

Die BI-Vertreter warfen dem LBB vor, bei der Planung des Neubaus von einer zu großzügigen Fläche ausgegangen zu sein. Norbert Höbel sagte später in der Diskussion, mit den geforderten rund 25.000 Quadratmetern Nutzfläche sich ziemlich genau am bestehenden Raumangebot im Altbau orientiert zu haben. Der Grundriss, mit dem geplant und mit dem mögliche Standorte rund um und auf dem Campus auf die Eignung für einen Chemie-Neubau hin überprüft wurden, sei „kein Luxus-Grundriss“ gewesen, so Höbel.

Monzel präsentierte drei von der BI entworfene Planskizzen, die verdeutlichen sollten, dass ein Neubau sehr wohl auf dem Campus realisiert werden könnte. Zwei Entwürfe befassten sich mit Freiflächen nahe dem bestehenden Chemie-Gebäude, ein dritter Entwurf sieht sogar eine Anbindung über die Trippstadter Straße hinweg vor. „Das ist der schnellste Weg zu einem Chemie-Neubau“, sagte Kabs mit Blick auf die Campus-Lösungen. „Lassen Sie den Wald stehen“, appellierte er an den Stadtrat.

Ulrich Becker, der Leiter des Heinrich-Heine-Gymnasiums, berichtete vom Platzbedarf seiner Schule mit Blick auf das Label „Eliteschule des Sports“, das die Schule gerne behalten würde. Die Schule plant eine Radsporthalle, favorisiert laut Becker dafür eine Lösung auf dem Schulgelände. Dazu sollen bestehende Tennisplätze genutzt werden „Vielleicht brauchen wir dazu ein bisschen Wald“, sagte Becker. Auch die Schule will schnellstmöglich bauen. Dazu stünden Fördergelder bereit.

OB fordert, in Sachen TU „Farbe zu bekennen“

Nach rund 75 Minuten Präsentationen waren die Stadträte an der Reihe. Andreas Rahm (SPD) wollte von den BI-Vertretern wissen, ob sie auch mit der „kleinen Lösung“, also mit dem Bau auf rund 2,5 Hektar Wald, einverstanden wären. „Uns tut jeder Baum weh. Es gibt eine Lösung auf dem Campus“, antwortet Kabs. Ursula Düll (CDU) wollte die Entwicklung der Uni nicht hindern, forderte aber ein Campus-Entwicklungskonzept.

Norbert Höbel entgegnete, dass ein solches Konzept jetzt angegangen werde, aber nicht in zwei Monaten zu machen sei. Höbel versicherte allerdings, dass es über den Chemie-Neubau hinaus in den nächsten 15 Jahren wohl kein größeres Bauprojekt mehr geben werde. Lea Siegfried und Nele Ladarge (beide Grüne) forderten ebenfalls einen großen Plan, der die langfristige Entwicklung der TU skizziert.

Stefan Glander (Linke) pochte auf die Klimakonzepte der Stadt und die damit bei Bauprojekten verbundene Sorgfalt. Er habe sich bei den Plänen „mehr Kreativität und Innovation“ vom LBB gewünscht. Tobias Wiesemann (Grüne) stieß ins gleiche Horn, vom LBB komme in der Sache zu wenig. Wiesemanns Fraktionskollege Paul Bunjes wollte wissen, was denn mit den von der BI eingebrachten Plänen werde. „Wir sind dafür offen, bitte lassen sie uns die zukommen“, antwortete Höbel und sprach damit auch die BI an.

Attila Sonal (AfD) hakte noch einmal in Sachen Sanierung des alten Chemiegebäudes nach. Der ehemalige Dekan der Fachrichtung Chemie an der TU, Werner Thiel, erteilte solchen Plänen eine Absage, unter anderem mit Blick auf die für die Chemie sehr bedeutende Lüftungsanlage, die dringend erneuert werden müsse. Gabriele Wollenweber (FWG) wollte wissen, ob der Platz auf dem Gelände des HHG für die geplante Radsporthalle ausreiche. Jan Christmann, der Leiter des HHG-Sportzweigs, sagte, dass die Verantwortlichen davon ausgehen, die rund 45 mal 95 Meter große Halle auf dem Gelände bauen zu können. „Wir brauchen sie auch dort“, unterstrich Ulrich Becker.

Nach der Diskussion war es an Oberbürgermeister Klaus Weichel, einen Appell zu formulieren. „Versuchen sie bitte nicht, alle Probleme rund um die Uni mit der Frage des Chemie-Neubaus zu lösen.“ Er forderte den Stadtrat aber auch auf, in Sachen TU „Farbe zu bekennen“.

Eine Entscheidung, was und wo gebaut wird, soll in einer der nächsten Stadtratssitzungen fallen.