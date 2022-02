Seit Dienstag sind im Impfzentrum Kaiserslautern auch zweite Corona-Auffrischungsimpfungen möglich. Wie die für das Impfzentrum zuständige Kreisverwaltung informiert, hat die Ständige Impfkommission in einer Pressemitteilung Anfang Februar mitgeteilt, dass für Menschen ab 70 Jahren, Bewohner und Betreuten in Pflegeeinrichtungen sowie Menschen mit Immunschwäche eine Auffrischung frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischungsimpfung möglich ist. Personen, die in Medizin- und Pflegeeinrichtungen beschäftigt sind, wird eine zweite Auffrischungsimpfung im Abstand von mindestens sechs Monaten zur ersten Auffrischungsimpfung empfohlen. Die Registrierung für einen Termin ist möglich unter: www.impftermin.rlp.de oder unter der Telefonnummer 0800 5758100. Alternativ ist die Impfung auch ohne Termin an den freien Impftagen im Impfzentrum möglich.

Das Impfzentrum Kaiserslautern ist kommende Woche am Dienstag, 15. Februar; Mittwoch, 16., und am Donnerstag, 17., geschlossen. Am Montag, 14., und Freitag, 18., erfolgt die Impfung nur nach Terminvergabe.