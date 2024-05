Der Sockel aus Pfälzer Sandstein wiegt etwa eine Tonne und steht schon eine Weile vor dem Eingang der kommunalen Kita Pusteblume in Wachenheim. Seit Montag, 29. April, ziert ihn eine 30 Kilogramm leichte Stahlplastik in Form einer Pusteblume und vollendet damit das Werk des Künstler Mathias Nikolaus. „Die Krone besteht aus Edelstahl und bleibt für immer hell, der untere Teil rostet und passt damit zu der Außenkrustenhaut des Steins, die vor Jahrmillionen entstanden ist“, sagt Nikolaus.

Die Plastik habe er bewusst in einem Riss im Stein eingesetzt, damit sie wie die Kinder in der Kita auf solidem Boden fußt. Darauf entwickele sie sich wie die Kleinen, bis sie eines Tages – wie die Samen der Pusteblume – in die weite Welt fliegen. Auf diese Idee habe ihn das Intro der früheren TV-Sendung „Löwenzahn“ gebracht, verrät er. An dem Kunstwerk, das die Stadt Wachenheim für rund 8500 Euro beauftragte, hat Nikolaus etwa zwei Wochen gearbeitet.