Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit Januar ist das nagelneue Lernzentrum zur Förderung von Deutsch als Fremdsprache an der Volkshochschule (VHS) in Betrieb. Was über Monate ausschließlich online möglich war, geht seit der zweiten Juni-Woche auch in Präsenz. Mit Projektpartnern der VHS Bingen hat Michael Staudt, Direktor der VHS-Kaiserslautern, das innovative Lernzentrum jetzt vorgestellt.

Menschen aus Drittstaaten und mit einer Aufenthaltserlaubnis, die länger läuft als ein Jahr, bietet das Lernzentrum eine Gelegenheit, die deutsche Sprache zu erlernen. Nach 600 Stunden