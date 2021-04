Kerstin Maria Pöhler ist dem Pfalztheater-Publikum bekannt als Opernregisseurin. Am 20. Juni hätte dort die deutsche Erstaufführung von Anno Schreiers Oper „Die Stadt der Blinden“ über die Bühne gehen sollen, zu der sie das Libretto geschrieben hat. Wie geplant erschienen ist hingegen ihr neuer Roman. Im Gespräch mit Konstanze Führlbeck hat die Künstlerin etwas über ihr „Baby“, Wutbilder und eine ganz andere Pandemie verraten.

Wie gehen Sie damit um, dass die geplante Pfalztheater-Premiere von „Stadt der Blinden“ wegen der Corona-Einschränkungen abgesagt wurde?

Ich konnte die Entscheidung des Theaters nachvollziehen, doch es war ein schwerer Schlag für mich und unser Team. Dieses Stück nach einem Roman des portugiesischen Schriftstellers José Saramago ist mein Baby, ich habe dem Komponisten den Stoff vorgeschlagen, und es ist sowas von aktuell. Es geht um eine Pandemie, in deren Verlauf die Menschen erblinden, ein Symbol für ihre Erkenntnisunfähigkeit. Das ist besonders wichtig, wenn demokratisch-humanistische Paradigmen wegfallen und jeder gegen jeden steht.

Sehen Sie jetzt aktuell eine solche Situation?

Diese Entwicklung sehe ich zurzeit in Brasilien oder in den USA, wenn Politiker an der Macht sind, die das Problem ignorieren und Menschen großen Gefahren aussetzen, wie bei Wahlkampfveranstaltungen. Dieses Stück ist eine Parabel für den „worst case“. Zum Schluss ist zwar die Pandemie vorbei, aber die Menschen sehen, was sie einander antun können.

Darum, was Menschen einander antun können, oft ohne Absicht oder sogar unwissentlich, geht es auch in Ihrem neuen Roman „Abschied vom Vater“. Ich habe ihn als sehr berührend und persönlich empfunden, er geht unter die Haut. Enthält der Roman auch autobiografische Elemente?

Bei jeder Art belletristischen Schreibens geht es, wenn auch verklausuliert und verfremdet, um eigene Erfahrungen. Das ist notwendig, um ein existenzielles Schreiben zu ermöglichen. Verfremden muss man, um eine Außensicht auf die Figuren und das Geschehen haben zu können. Andernfalls fehlt die Distanz, dann ist es ein Tagebuch. Schreiben hat Aspekte von Selbsttherapie. Aber wenn man einen Roman schreibt, reicht es weiter. Ich brauche den künstlerischen Rahmen, weil ich dann etwas inszeniere, auf eine literarische Bühne stelle. Es ist mein Bedürfnis, mich auszudrücken, Sachen zu erfinden, die über den biografischen Kontext hinausgehen. Es geht auch um Suspense, ich muss eine Geschichte gut und dreidimensional erzählen können.

Was empfinden Sie beim Schreiben?

Schreiben hat etwas ungemein Befreiendes, weil ich gegen eine Ohnmacht antrete. Eine Welt schaffen durch das Schreiben, das ist eine Selbstermächtigung über die Realität. Kunst hat eine lebensrettende Funktion für mich, es ist eine Katharsis.

Was reizt Sie an Ihrer Heldin Pia?

Die starken Brüche in ihrem Leben. Sie hatte eine Adoleszenzkrise, einen großen Lebenstraum, Pianistin zu werden, den sie nicht realisieren konnte, was auch mit der Vaterproblematik zusammenhängt. Aber sie hat eine Doppelbegabung, die Kreativität bahnt sich einen neuen Weg und rettet ihr das Leben. Sie hat Entwicklungspotenzial und arbeitet ihre Vaterproblematik ab. Sie hat aber keinen Frieden mit ihrem Vater machen können, das zeigen ihre „Wutbilder“.

Ändert sich das?

Mit der Nachricht der schweren Krebserkrankung des Vaters tritt das Leben an sie heran, sie muss nun aus ihrem „Elfenbeinturm“ heraus und sieht sich vor die Frage gestellt, ob sie jenseits ihrer künstlerischen Prozesse noch einmal auf den Vater zugehen will.

Ihre Protagonistin entscheidet sich ja für diesen Weg. Bringt ihr das neue Erkenntnisse?

Sie lernt im Abschiedsprozess ihren Vater neu kennen. Die Begegnungen am Krankenbett sind ein existenzielles Brennglas in einer isolierten Umgebung. Sie hat früher nie nach der Vergangenheit des Vaters gefragt, das Familiensystem hat sie nicht dazu kommen lassen. Und ihr Vater hat nicht kommunizieren können. Das Schweigen, Nicht-reden-Können, das stand immer zwischen den beiden in der Familie. Erst in der Krankenhaussituation wird dieses Schweigen aufgebrochen. Es öffnet sich ein Verständnisraum für des Vaters innere Blockaden, das tief sitzende Gefühl, abgelehnt zu werden, nicht geliebt zu werden, das die Alleingelassenen dieser Nachkriegsgeneration so oft geprägt hat.

Sie sprechen in Zeitblenden Erfahrungen des Vaters an, in denen kriegsgefangene Zwangsarbeiter gequält oder sogar ermordet wurden. Beruht das auf wahren Ereignissen?

Da habe ich die Fantasie walten lassen, um die Empathieunfähigkeit dieser mitleidlosen Gesellschaft zu zeigen. Es könnte so gewesen sein.

Frau Pöhler, vielen Dank für das Gespräch.



Kerstin Maria Pöhlers „Abschied vom Vater“

„Am Ende gilt doch nur, was wir getan und erlebt – und nicht, was wir ersehnt haben“: Dieses Zitat von Arthur Schnitzler stellt Kerstin Maria Pöhler ihrem Roman „Abschied vom Vater“ voran. Es stimmt auf die beiden Hauptthemen ein, die Künstler- und die Vaterproblematik.

Pia Hageböke ist mit beidem konfrontiert. Das Scheidungskind hat das Scheitern ihrer Pianistenkarriere und den Neuanfang als Malerin gemeistert. Und sie glaubt auch, dass sie die Probleme mit ihrem Vater in ihren preisgekrönten „Wutbildern“ abgearbeitet und ihr Leben jetzt im Griff hat. Doch diese Gewissheit gerät ins Wanken, als sie im Reisezug durch einen Anruf ihrer Mutter erfährt, dass ihr Vater unheilbar an Krebs erkrankt ist.

Die Zugfahrt wird zur Reise in ihr Inneres, Gedanken kreisen um das Verhältnis zum Vater. „Der Tod zieht einen Schlussstrich unter unser Auseinanderleben“, konstatiert sie. Doch haben sie je wirklich zusammengelebt, als sie noch eine Familie waren? Pias Erkenntnisprozess, der sich in Etappen abspielt, spürt Kerstin Pöhler nach, sehr einfühlsam, in einer sehr direkten und tabulosen Sprache, die gerade dadurch zutiefst berührt.

Fernab aller Klischees

Beim Wiedersehen fällt der Vater in alte Muster zurück, was Pia sehr verletzt und fast wieder zum Kontaktabbruch führt. Doch nach und nach öffnet sich der Vater völlig unerwartet bei einem anstrengenden Besuch in Pias Atelier. In der Isolation können Pia und ihr Vater sich unbelastet begegnen und überhaupt erst kennenlernen. Ihre Selbstbezogenheit im Verhältnis zum Vater wird ihr nach und nach bewusst – ein Prozess, den die Autorin reflektiert und einfühlsam, doch ohne falsche Sentimentalität und gerade deshalb so authentisch beschreibt. „Das könnte auch mir passiert sein“ – diesen Eindruck hat der Leser immer wieder.

Pia erfährt Details aus ihres Vaters Jugend, die ihn geprägt, seine Kommunikationsunfähigkeit begründet haben: Die lieblose Härte der Mutter, Ablehnung der Umgebung, der er und sein Bruder bedingungslosen Zusammenhalt entgegensetzten, beschreibt Pöhler glaubwürdig, fernab von Klischees und kitschigen Stereotypen.

Die Erkenntnisse lösen in der Protagonistin einen tiefgreifenden Reifeprozess aus, den Pöhlers sensibel-unspektakuläre Darstellung nacherlebbar werden lässt. In Pia scheint eine Kruste aufzubrechen, auch ihren Bruder Björn und ihren Lebensgefährten kann sie in einem anderen Licht sehen – und jetzt endlich ihren Frieden mit ihrem Vater machen.

