Ein Aufruf, Hilfsgüter für die Erdbebenopfer in der Türkei zu spenden, hat eine unerwartet große Welle losgetreten: Die Fatih Moschee wurde der vielen Sachspenden am Dienstag kaum mehr Herr. Die Güter kamen nicht nur von der türkischen Gemeinschaft.

In der Seilerstraße geht es am Dienstag zu wie im Taubenschlag: Ein Auto nach dem anderen schlängelt sich in die kleine Seitenstraße an der Ditib Fatih Moschee in Kaiserslautern,