Ein Gebäude in der Humboldtstraße in Kaiserslautern wurde seit Jahresbeginn schon mehrfach mit Graffiti besprüht. Die unbekannten Täter haben Wände, Eingangsbereiche und Fensterläden des Hauses mit ihren Signaturen, sogenannten Tags, verunstaltet, berichtet die Polizei. Der Eigentümer des Hauses hat nun Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Die Schäden werden auf eine Summe im vierstelligen Bereich geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen und fragt, ob jemand zwischen Januar und März in der Humboldtstraße etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen kann. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 3692250 entgegen.