(Aktualisiert 15.45 Uhr) Die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes hat am Donnerstagmorgen Instandsetzungsarbeiten im Hörnchenbergtunnel im Zuge der A62 zwischen den Anschlussstellen (AS) Atzel und Bann vorgenommen. „Die Arbeiten sind inzwischen abgeschlossen und die Vollsperrung ist aufgehoben“, teilte Autobahnsprecher Klaus Kosok am Nachmittag auf Anfrage mit. Die zunächst auch für Freitag angekündigte Vollsperrung sei damit hinfällig.