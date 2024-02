Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Kunst – eine Frage der Wahrnehmung?“ Verpackt in dieser Fragestellung stellen sich derzeit die sechs Atelierinhaber des Erfenbacher Künstlerhauses „Kunst am Gleis“ mit eigenen Arbeiten in der Lauterer VHS vor. Einen Vorgeschmack gibt die Gestaltung des Ausstellungstitels „Blau Rot Gelb“.

Die farbig gedruckte Überschrift irritiert. Und appelliert so an bewusstes Wahrnehmen, an ein Fragen, was es sei. Denn auf breitem blauem Pinselstrich steht das Wort „Blau“