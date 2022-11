Jonas Wolf wird neuer Fraktionschef von Bündnis 90/Die Grünen im Kreistag und damit Nachfolger von Jochen Marwede. Der 35-jährige Bauingenieur und verheiratete Vater einer Tochter lebt in Weilerbach und arbeitet in einem Ingenieurbüro für Bauphysik und Energieberatung. Kommunalpolitisch aktiv ist Wolf seit 2019: Damals wurde er zum Ortsbeigeordneten von Weilerbach gewählt. Im Kreistag hat er bislang kein Mandat. In der nächsten Sitzung am 14. November wird Wolf als Nachrücker von Marwede als Mitglied des Kreisparlaments verpflichtet und übernimmt dann den Vorsitz der vierköpfigen Kreistagsfraktion der Grünen. Dieses Amt hatte bis Mitte September Jochen Marwede inne. Weil er seine Energie künftig vermehrt in Vorhaben zum Klimaschutz investieren möchte, hat der Hochspeyerer sein Mandat im Kreistag niedergelegt. oef