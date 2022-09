Grünen-Fraktionsvorsitzender Jochen Marwede hat sein Mandat im Kreistag niedergelegt. Gleiches gilt auch für das im Enkenbach-Alsenborner Verbandsgemeinderat. „Ich gehe nicht im Ärger, auch nicht aus Frustration“, betonte Marwede in einer persönlichen Mitteilung am Montag im Kreistag. Vielmehr begründete er seinen Schritt letztlich mit der unübersehbar gewordenen Klimakrise und damit, dass er seine Energie in Vorhaben zum Klimaschutz stecken möchte. „Meine Anstrengungen werde ich ab sofort auf die Realisierung konkreter Projekte, die Entwicklung von Lösungen zur Digitalisierung der Energiewende und auf die Beratung von Bürgern, Betrieben und Kommunen konzentrieren, die jetzt etwas umsetzen wollen“, führte Marwede aus, der als Unternehmer im Photovoltaikbereich und als Vorstand bei einem Start-up rund um die Software für die Energiewende tätig ist. Für die Beratung bei genauen Maßnahmen und Vorhaben stehe er Kreis, Verbands- und Ortsgemeinden weiter zur Verfügung, „wie in der Vergangenheit in gewissem Umfang auch ehrenamtlich“. Marwede ist zudem ehrenamtlicher Klimaschutzmanager von Hochspeyer. Es sei jetzt an der Zeit zu handeln. „Das werde ich ab sofort mit meiner ganzen Kraft tun.“