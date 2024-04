Mitarbeiter einer Kirche verständigten am Sonntagvormittag die Polizei, weil sich in dem Gotteshaus ein Mann sehr auffällig benommen hatte. Unter anderem hatte er gezielt Räume aufgesucht, die nicht für den Publikumsverkehr freigegeben sind. Nachdem er die Kirche verlassen hatte, konnten die Mitarbeiter beobachten, wie der Mann an einem geparkten Fahrzeug testete, ob dieses verschlossen ist. Laut Polizei erhielten die Beamten eine sehr gute Personenbeschreibung, sie konnten den Mann schnell ausfindig machen. Es stellte sich heraus, dass gegen den 28-Jährigen ein Haftbefehl vorlag, weil er noch eine Restfreiheitsstrafe von rund anderthalb Jahren zu verbüßen hatte. Der Mann wurde festgenommen und sorgte mit Beleidigungen gegenüber den Polizisten dafür, dass nun weitere Ermittlungen gegen ihn laufen. In seiner Wohnung wurde schließlich noch ein Personalausweis gefunden, der im Februar von seinem rechtmäßigen Eigentümer als gestohlen gemeldet worden war.