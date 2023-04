Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Man muss positiv an die Sache herangehen“, sagt Alfons Fröhlich, Inhaber des gleichnamigen Restaurants und Hotels in Dansenberg. Auch wenn er seinen Betrieb seit letzter Woche wieder geöffnet hat, hat er das Gefühl, mit angezogener Handbremse zu fahren. Sein Biergarten, der sich jetzt mit blühenden Kastanien, Maronenbäumen, Linde und Nußbaum von seiner schönsten Seite präsentiert, war an Christi Himmelfahrt erstmals wieder geöffnet.

Auf sein im Biergarten vor ein paar Jahren eingeführtes elektronisches Selbstbediensystem mittels Puk musste er verzichten. Die Corona-Verordnung habe es nicht erlaubt.