Ermutigend klang das nicht, was am Dienstag in der Stadtratssitzung zur geplanten Fusion der Universitätsstandorte Kaiserslautern und Landau gesagt wurde. Vieles ist unklar, vor allem, was die Finanzierung angeht. Auch der Name der künftigen Hochschule ist längst nicht beschlossene Sache.

TU-Präsident Arnd Poetzsch-Heffter nahm bei der Anhörung im Stadtrat, den die Fraktionen von CDU, Grünen und FWG initiiert hatten, kein Blatt vor den Mund: „Wenn wir die Probleme