Ein Sonntag im Grünen ist etwas Gutes. Ein Sonntag im Park mit guter Musik ist noch besser. So gesehen war das vierte Volksparkkonzert der Saison am Sonntag geradezu eine „Bilderbuch-Veranstaltung“, in der sich kräftiges Grün, strahlende Sonne und saftiger Sound zu einer angenehmen Einheit verbanden.

Angesagt hatte sich der Musikverein Rodenbach, der vor voll besetzten Stuhlreihen mit sichtlich zufriedenem Publikum unter der programmatischen Devise „Ein Kessel Buntes“ ein entsprechend breit angelegtes Repertoire bot.

Unter der sicheren musikalischen Leitung von Wilfried Bernath spielte die Formation unter anderem schwungvolle Walzer und böhmische Polkas, ließ bekannte Film-Melodien erklingen, machte gar eine musikalische Zeitreise zurück in die 1980er, als die Spider Murphy Gang den „Skandal im Sperrbezirk“ und Hubert Kah den „Sternenhimmel“ besangen – alles sauber arrangiert und spieltechnisch auch in stark fordernden Passagen tadellos reproduziert.

Original ordentlich aufgepeppt

Besondere Höhepunkte im Programm markierten ein gut gemischtes weiteres Medley mit Titeln von Marius Müller-Westernhagen („Es geht mir gut“, „Freiheit“) und die schmissige Samba-Partie im zweiten Teil des Auftritts. Da wippten dann so manche Füße, und ganz am Rande des Platzes wurden sogar ein paar verstohlene Tanzschritte gewagt.

Auch unerwartete, kleine musikalische „Gimmicks“ hatte der Musikverein Rodenbach mitunter parat. So unterlegte er den Anfangs-Part des Spirituals „Kumbaya“ präzise mit einem tragenden Klatschrhythmus, und der erwähnte „Sternenhimmel“ wurde nicht nur instrumental präsentiert, sondern mit einer gemeinsamen Vokal-Passage im Ohrwurm-Schlussteil des Originals ordentlich aufgepeppt. Begleitet wurde das Programm von Carolin Heintz, die als gut vorbereitete Moderatorin manch Interessantes zu den einzelnen Titeln beizutragen wusste.

Info

Das nächste Volksparkkonzert findet am Sonntag, 9. Juli, ab 11 Uhr statt. Unter dem Motto „Tradition trifft Moderne“ geht es dann mit dem Kolpingblasorchester Kaiserslautern 1912 in die zweite Hälfte der diesjährigen Musikreihe.